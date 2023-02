Zagueiro da terceira divisão paulista dá 'chutão' antes do meio-campo e marca golaço; vídeo

O futebol é um esporte onde a habilidade é fundamental. No entanto, nem sempre a virtude conta na hora de marcar. A prova viva disso foi o gol feito pelo zagueiro Pavani, do Sertãozinho, time que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista, contra o União Suzano. No último sábado (18), os dois times se enfrentaram no estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, quando o improvável aconteceu.

Aos 38 minutos do primeiro tempo, o time do Sertãozinho tocava bola no meio-campo na tentativa de engatar um contra-ataque. E no meio da construção, um detalhe inconveniente acabou resultando em um golaço, que na mesma hora lembrou o "gol que Pelé não fez", na Copa do Mundo de 70, contra a Tchecoslováquia.

VEJA MAIS

Depois de receber a bola em condições desfavoráveis, o zagueiro Pavani deu um chutão para o alto, em direção ao campo adversário, mas o gramado irregular acabou contribuindo para que a redonda fosse parar no fundo das redes, depois de encobrir o goleiro adversário, que estava um tanto adiantado e tentou voltar, sem sucesso.

Embora tenha saído na frente do placar, a equipe acabou sofrendo a virada e foi derrotada pelo placar de 3 a 1. Com o resultado, o Touro dos Canaviais permanece na lanterna da Série A3, após nove rodadas sem vencer. Já o Suzano, que tomou o gol emblemático, é o sexto colocado.