Watford x Everton: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/05) pela Premier League

As equipes Watford x Everton entram em campo hoje, quarta-feira (11/05), para disputar uma partida atrasada pela 30° rodada da Premier League. O duelo tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Vicarage Road, em Watford. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Watford x Everton ao vivo?

A partida Watford x Everton pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Watford x Everton chegam para o jogo?

Watford é o vice-lanterna da Premier League e está em uma sequência de 6 derrotas. Atualmente, a equipe acumula 6 vitórias, 4 empates e 25 derrotas, além de 32 gols marcados e 70 gols sofridos.

Já o Everton ocupa a 16° posição da competição, penúltima antes da zona de rebaixamento, e soma 10 vitórias, 5 empates, 19 derrotas, 37 gols marcados e 56 gols sofridos. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Prováveis escalações

Watford: Ben Foster; Masina, Troost-Ekong, Cathcart, Ngakia; Etebo, Kayembe, Sissoko; E. Dennis, King e Sarr. Técnico: Roy Hodgson.

Everton: Pickford; Iwobi, Colemann, Keane, Holgate, Mykolenko; Gordon, Doucouré, F. Delph, D. Gray; Richarlison. Técnico: Frank Lampard.

Ficha técnica - Watford x Everton

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Vicarage Road, em Watford

Data/horário: 11 de maio de 2022, às 15h45