Leeds x Chelsea: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (11/05) pela Premier League

As equipes Leeds x Chelsea entram em campo hoje, quarta-feira (11/05), para disputar uma partida atrasada pela 33° rodada da Premier League. O duelo inicia às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Elland Road, em Leeds. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Leeds x Chelsea ao vivo?

A partida Leeds x Chelsea pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como Leeds x Chelsea chegam para o jogo?

Leeds ocupa a 18° posição da Premier League, primeira da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe detém 8 vitórias, 10 empates e 17 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 39 gols marcados contra 74 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, Leeds passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Chelsea está em 3° lugar na competição e acumula 19 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 70 gols marcados e 31 gols sofridos. A equipe vive um mau momento e também passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas em seus últimos 5 jogos pela Premier League.

Prováveis escalações

Leeds: Meslier; Llorente, Struijk, Koch, Firpo; Klich, Phillips; Raphinha, Rodrigo, Harrison; Gelhardt. Técnico: Jesse Marsch.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Pulisic; Mount, Lukaku e Werner. Técnico: Thomas Tuchel.

Ficha técnica - Leeds x Chelsea

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Elland Road, em Leeds

Data/horário: 11 de maio de 2022, às 15h30