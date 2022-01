Voa, Japiim! Castanhal vence o Mixto-MT e está classificado na Copa São Paulo

O Castanhal encarou o Mixto-MT, pela terceira rodada do grupo 10 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube paraense não tomou conhecimento do adversário e venceu pelo placar de 3 a 1, em jogo disputado na tarde deste domingo (9), no Estádio Zezinho Magalhães, na cidade de Jaú (SP).

Os gols do Castanhal foram marcados por Ruan, em cobrança de pênalti, ainda no primeiro tempo. O Japiim ampliou o marcador na segunda etapa com dois gols “relâmpagos”, o primeiro aos quatro minutos novamente com Ruan, e aos seis minutos com Arlen. Já no final da partida o jogador Alemão descontou para o Mixto e fechou o placar, em Jaú.

Com a vitória o Castanhal chegou aos seis pontos e garantiu a vaga na próxima fase na segunda colocação. O Grêmio é o atual líder também com seis pontos e leva a vantagem no saldo de gols diante do Japiim. A equipe gaúcha possui quatro gols de saldos contra 1 do clube paraense. O Grêmio ainda joga nesta tarde diante do XV de Jaú, fechando o grupo.