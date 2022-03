Villarreal e Chelsea vencem nas oitavas de finais e avançam na Champions League; veja

Os dois jogos desta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, foram recheados de bons lances e surpresas. A maior delas foi a histórica vitória do Villarreal sobre a Juventus, em Turim, no Allianz Stadium. O time de Unai Emery venceu por 3 a 0, eliminando os italianos, que caem pelo terceiro ano consecutivo nas oitavas de finais da competição.

Apesar do domínio visível em boa parte do primeiro tempo, o Villarreal não deixou por menos e criou boas chances, mas os gols só saíram na etapa final. O primeiro veio dos pés de Moreno, abrindo placar de pênalti, após falta na área de Rugani em Coquelin. Precisando da vitória a qualquer custo, a Juve iniciou uma pressão absurda sobre os visitantes, que apostaram no contra-ataques.

O segundo gol saiu após uma rápida cobrança de escanteio, que Aurier desviou na primeira trave e Pau Torres marcou. Já nos acréscimos, Danilo perdeu bola no campo de ataque, deixando nos pés de Gerard Moreno, que tocou para Danjuma e este finalizou. De Ligt cortou com a mão e o árbitro marcou outra penalidade, convertido pelo próprio Danjuma, fechando o placar em 3 a 0.

Chelsea

Outra equipe classificada para as quartas foi o Chelsea, que confirmou o favoritismo e venceu o Lille, por 2 a 1, no estádio Pierre-Mauroy, em Lille. A vitória veio após virada no placar, depois que os donos da casa abriram o marcador com Yilmaz.

O primeiro fol saiu aos 37 minutos, após Yilmaz converter uma cobrança de pênalti. Por todo primeiro tempo, os donos da casa tomaram a iniciativa do ataque, mas acabaram surpreendidos nos acréscimos, após Pulisic receber belo passe em profundidade pela direita e bater cruzado para empatar o jogo em 1 a 1.

Na etapa final, o Lille foi ligeiramente superior, mas o contragolpe fatal foi dos Blues, que chegaram ao gol da vitória aos 25, com Azpilicueta, de joelhos, aproveitando cruzamento de Mount.

Sequência da Liga dos Campeões

Villerreal e Chelsea aguardam sorteios para definir os jogos das quartas de finais, na próxima sexta-feira. Os jogos de ida acontecerão nos dias 5 e 6 de abril, e a volta será em 12 e 13 de abril. Além dos dois times, estão classificados Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Benfica e Atlético de Madrid.