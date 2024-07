Vila Nova x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (18/07) pelo Brasileirão

Vila Nova x Santos se enfrentam hoje, quinta-feira (18/07), pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vila Nova acumula 27 pontos, 8 vitórias, 3 empate, 4 derrotas, 19 gols marcados e 16 gols sofridos no Brasileirão. O Vila é vice-líder da competição e pode assumir a liderança caso vença o embate direto com o atual líder. O time goiano vem de uma vitória em de casa por 2 a 1 e vai com tudas as forças para cima do Santos.

O Santos acumula 28 pontos, 9 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 21 gols marcados e 11 gols sofridos no Brasileirão. O Peixe tem a chance de se manter na ponta e pode conquistar a quarta vitória consecultiva no campeonato. Atualmente, o clube está em 1º lugar na tabela de classificação e também vem de uma vitória dentro de casa por 2 a 0.

Vila Nova x Santos​: prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Ralf, Cristiano e João Lucas (Luciano Naninho); Juan Christian, Henrique Almeida e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, William Bigode e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Santos

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia

Data/Horário: 18 de julho de 2024, 20h