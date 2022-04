Vila Nova x Novorizontino: onde assistir ao vivo hoje (12/04) pela Série B do Campeonato Brasileiro

As equipes Vila Nova x Novorizontino entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (12/04), para disputar 2° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida começa no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Vila Nova x Novorizontino ao vivo?

A partida Vila Nova x Novorizontino pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Vila Nova x Novorizontino chegam para o jogo?

Vila Nova passou por um empate por 1 a 1 na sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, disputada contra o Vasco na última sexta-feira (08/04). No campeonato goiano, a equipe liderou o Grupo B, com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Depois, venceu o Goianésia duas vezes, mas perdeu as semifinais, disputadas contra o Atlético-GO.

No Campeonato Paulista, o Novorizontino teve um desempenho ruim e não obteve qualquer vitória. Foi o lanterna do Grupo B e somou apenas 3 empates e 9 derrotas.

Prováveis escalações

Vila Nova: Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato, Willian Formiga; Rafinha, Pablo Roberto, Arthur Rezende; Matheuzinho, Rubens, Pablo Dyego. Técnico: Higo Magalhães.

Novorizontino: Giovani; Felipe Albuquerque, Joílson, Ligger, Romário; Bruno Silva, Gustavo Bochecha, Diego Torres; Ronald, Ronaldo, Lucas Tocantins. Técnico: Allan All.

Ficha técnica - Vila Nova x Novorizontino

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Data/horário: 12 de abril de 2022, às 19h