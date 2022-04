Real Madrid x Chelsea: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (12/04), pela Champions League

As equipes Real Madrid x Chelsea entram em campo às 16h (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (12/04), para disputar as quartas de final da Champions League. A partida ocorre no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Real Madrid x Chelsea ao vivo?

A partida Real Madrid x Chelsea pode ser assistida ao vivo pelo canal do SBT, na TNT e pelo serviço de streaming HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Real Madrid x Chelsea chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Champions League, o Real Madrid liderou o Grupo D e somou 5 vitórias, 1 derrota, 14 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Chelsea foi o vice-líder do Grupo H, atrás do Juventus. Na fase anterior, a equipe acumulou 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 13 gols marcados e 4 gols sofridos.

O Real Madrid venceu a partida de ida, disputada na última quarta (06/04), por 3 a 1.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Chelsea: Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger; Reece James, Kanté, Kovacic, Marcos Alonso; Ziyech, Kai Havertz, Mason Mount. Técnico: Thomas Tuchel.

Ficha técnica - Real Madrid x Chelsea

Champions League

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha

Data/horário: 12 de abril de 2022, às 16h