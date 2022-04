Bayern x Villarreal: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/04) pela Champions League

As equipes Bayern de Munique x Villarreal entram em campo às 16h (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (12/04), para disputar as quartas de final da Champions League. A partida ocorre na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Bayern de Munique x Villarreal ao vivo?

A partida Bayern de Munique x Villarreal pode ser assistida ao vivo pelo canal Space e pelo serviço de streaming HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Bayern de Munique x Villarreal chegam para o jogo?

Bayern terminou a fase anterior da Liga dos Campeões na liderança do Grupo E e com um acúmulo de 6 vitórias, 22 gols marcados e apenas 3 gols sofridos.

Já Villarreal fechou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo F, atrás do Manchester United. Neste grupo, a equipe somou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 12 gols marcados e 9 gols sofridos.

Na partida de ida, disputada na última quarta-feira (06/04), Villarreal venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Bayern: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Coman; Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann.

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupiñan; Parejo, Coquelin, Capoue; Lo Celso; Moreno e Danjuma. Técnico: Unai Emery.

Ficha técnica - Bayern de Munique x Villarreal

Champions League

Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha

Data/horário: 12 de abril de 2022, às 16h