Vila Nova x Brasiliense: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (12/11) pela Copa Verde

As equipes Vila Nova x Brasiliense disputam neste sábado (12/11) as semifinais da Copa Verde. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x Brasiliense ao vivo?

A partida Vila Nova x Brasiliense pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming DAZN, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Vila Nova x Brasiliense​ chegam para o jogo?

Vila Nova venceu Operário (VG) por 2 a 1 nas oitavas de final. Nas quartas, venceu Real Noroeste nos pênaltis após empate sem gols.

Já Brasiliense venceu Luverdense por 1 a 0 nas oitavas e Cuiabá por 3 a 0 durante as quartas de final.

A partida de ida entre Brasiliense e Vila Nova terminou em empate de 1 a 1.

Prováveis escalações

Vila Nova: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Jordan e Willian Formiga (Jefferson); Ralf (Jean Martim) e Sousa; Matheuzinho (Marlone), Wagner (Diego Tavares) e Kaio Nunes (Matheus Souza); Neto Pessoa. Técnico: Allan Aal.

Brasiliense: Sucuri; Jonathan Bocão, Railon, Gustavo Henrique e Aloísio; Aldo, Tarta e Zotti; Luquinhas, Hernane Brocador e Tobinha. Técnico: Luan Carlos.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Brasiliense

Copa Verde

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO)

Data/Horário: 12 de novembro de 2022, 16h