Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e horário do Brasileirão

Flamengo x Avaí disputam neste sábado (12/11), em partida válida pela 38ª rodada do Brasileirão. A partida está programada para começar às 16h (horário de Brasília), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Flamengo x Avaí?

A partida entre Flamengo x Avaí será transmitida pelos canais fechados SporTV e Premiere, a partir das 16 horas.

Como Flamengo x Avaí chegam para o jogo?

Flamengo ocupa a 5ª posição do campeonato, com 18 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 59 gols marcados e 37 gols sofridos. Nas suas últimas cinco partidas, o time conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Avaí está em 19° lugar na competição e acumula 8 vitórias, 8 empates, 21 derrotas, 32 gols marcados e 59 gols sofridos. Seus últimos cinco jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Avaí

Brasileirão

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Data/Horário: 12 de novembro de 2022, 16h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Hugo, Rodinei, Fabricio Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, João Gomes e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Matheuzinho e Matheus França. Técnico: Dorival Júnior.

Avaí: Vladimir; Thales, Wellington, Felipe Silva e Natanael; Lucas Ventura, Bruno Silva e Jean Cléber; Vitinho, Pablo Dyego e Marcinho. Técnico: Fabrício Bento.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)