Vídeo: veja o golaço de Rafael Sobis sobre o Brasil de Pelotas

O Cruzeiro venceu bem o Brasil de Pelotas neste sábado, 5 de dezembro, no Mineirão, pela 26ª rodada do Brasileiro da Série B. A Raposa goleou o time gaúcho por 4 a 1, com dois gols de Rafael Sobis, sendo um de placar do meio de campo, Arthur Caike e Jarro Pedroso, contra, para o time celeste. Bruno José descontou para o Xavante.

O resultado tirou o Cruzeiro da 15ª para a 11ª posição, com 34 pontos, enquanto o Brasil caiu para 14º, com 33 pontos. O “elevador” na tabela de classificação já faz a equipe mineira pensar em sonhar novamente com o G4, além de abrir 10 pontos para o Z4, consolidando a reação proposta por Felipão, de primeiro se livrar do rebaixamento, para depois pensar em acesso. Veja o golaço de Rafael Sobis, no Mineirão.

O time celeste está na 11ª posição e volta a sonhar com o G4 da Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)