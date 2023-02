Vélez Sarsfield x Gimnasia: onde assistir e o horário do jogo hoje (30/01) pelo Campeonato Argentino

As equipes Vélez Sarsfield x Gimnasia y Esgrima La Plata disputam nesta segunda-feira (30/01) a primeira rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorre às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vélez Sarsfield x Gimnasia ao vivo?

A partida Vélez Sarsfield x Gimnasia poderá ser assistida pelo serviço de streaming Star+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Vélez Sarsfield x Gimnasia​​ chegam para o jogo?

Na primeira fase do Campeonato Argentino 2022, Vélez Sarsfield ficou em 6° lugar no Grupo B com 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Na fase seguinte, a equipe ocupou a 26° posição com 6 vitórias, 10 empates e 11 derrotas.

Já Gimnasia ocupou a 5° posição do Grupo A e somou 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Em seguida, terminou em 9° lugar com 11 vitórias, 8 empates e 8 derrotas.

FICHA TÉCNICA

Vélez Sarsfield x Gimnasia y Esgrima La Plata

Campeonato Argentino

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires

Data/Horário: 30 de janeiro de 2023, 17h