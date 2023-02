Barracas Central x Godoy Cruz: onde assistir e o horário de hoje (30/01) pelo Campeonato Argentino

As equipes Barracas Central x Godoy Cruz disputam nesta segunda-feira (30/01) a primeira rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barracas Central x Godoy Cruz ao vivo?

A partida Barracas Central x Godoy Cruz poderá ser assistida pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Barracas Central x Godoy Cruz​ chegam para o jogo?

Na última edição do Campeonato Argentino, Barracas Central ficou em 5° lugar do Grupo B na primeira fase com 6 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, 17 gols marcados e 24 gols sofridos. Na segunda fase, ficou em 17° lugar e somou 8 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 31 gols marcados e 37 gols sofridos.

Já Godoy Cruz ficou na 11° posição do Grupo B durante a primeira fase, quando acumulou 3 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 21 gols marcados e 24 gols sofridos. Na fase seguinte, terminou na 15° posição e somou 9 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 25 gols marcados e 29 gols sofridos.

Prováveis escalações

Barracas: Cristian Arce; Mauro Peinipil, Nicolás Capraro, Fernando Prado, Juan Díaz (Nicolás Tolosa); Facundo Mater, Iván Tapia (Rodrigo Herrera), Carlos Arce (Marcos Benítez), Brian Calderara; Manuel Brondo e Alexis Domínguez. Técnicos: Rodolfo De Paoli.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Pier Barrios, Gianluca Ferrari, Federico Rasmussen, Thomás Galdames; Gonzalo Abrego, Juan Andrada, Nahuel Ulariaga; Matías Ramírez, Tadeo Allende e Tomás Conechny. Técnico: Diego Flores.

FICHA TÉCNICA

Barracas Central x Godoy Cruz

Campeonato Argentino

Local: Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires

Data/Horário: 30 de janeiro de 2023, 17h