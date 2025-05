Sporting Cristal x Cerro Porteño: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/05) pela Libertadores

Sporting Cristal x Cerro Porteño disputam hoje, terça-feira (13/05), a 5° rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sporting Cristal x Cerro Porteño ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Cerro Porteño e Sporting Cristal acumulam 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas e 6 gols marcados no Grupo G da Libertadores.

Cerro Porteño sofreu 7 gols, enquanto o Sporting Cristal teve sua defesa vazada 9 vezes.

As equipes empataram por 2 a 2 durante a terceira rodada da Copa Libertadores da América.

Sporting Cristal x Cerro Porteño: prováveis escalações

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Franco Romero, Gianfranco Chávez, Rafael Lutiger, Jesús Pretell, Martín Távara, Christofer Gonzáles, Fernando Pacheco, Maxloren Castro e Martín Cauteruccio.

Cerro Porteño: Alexis Arias, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Lucas Quintana, Daniel Rivas, Alan Benítez, Wilder Viera, Robert Piris Da Motta, Federico Carrizo, Jonathan Torres e Juan Iturbe.

FICHA TÉCNICA

Sporting Cristal x Cerro Porteño

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima

Data/Horário: 13 de maio de 2025, 21h30