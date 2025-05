Fortaleza x Bucaramanga: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/05) da Libertadores

Fortaleza x Atlético Bucaramanga disputam hoje, terça-feira (13/05), a 5° rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x Bucaramanga ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fortaleza já soma 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 8 gols marcados e 4 gols sofridos no Grupo E da Libertadores.

Atlético Bucaramanga acumula 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 6 gols marcados e 9 gols sofridos no mesmo grupo.

Bucaramanga e Fortaleza empataram por 1 a 1 durante a terceira rodada da Copa Libertadores da América.

Fortaleza x Bucaramanga: prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Lucas Sasha e Martínez; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Bucaramanga: Quintana; Gutiérrez. Romaña, Henao e Hinestroza; Edwin Castro, Flores, Castañeda, Ibargüen e Londoño; Luciano Pons. Técnico: Leonel Alvarez.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Atlético Bucaramanga

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 13 de maio de 2025, 21h30