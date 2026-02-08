Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Vélez Sarsfield x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelo Argentino

Vélez Sarsfield e Boca Juniors jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Na última rodada, o Boca Juniors venceu o Newell's Old Boys por 2 a 0 e o Vélez Sarsfield empatou com o Independiente (X/ @BocaJrsOficial)

Vélez Sarsfield x Boca Juniors disputam hoje, domingo (08/02), a 4° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo está programado para as 22h15 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Vélez Sarsfield x Boca Juniors ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 22h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Boca Juniors venceu Deportivo Riestra por 1 a 0, perdeu para o Estudiantes por 2 a 1 e venceu o Newell's Old Boys por 2 a 0.

Já o Vélez Sarsfield passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Instituto, outra de 2 a 1 contra o Talleres e um empate de 1 a 1 com o Independiente.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira

Vélez Sarsfield x Boca Juniors: prováveis escalações

Vélez SarsfieldMarcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz e Facundo Bruera. Técnico: Rubén Darío Insua.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Brian Aguirre, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel e Milton Giménez. Técnico: Claudio Úbeda.

FICHA TÉCNICA
Vélez Sarsfield x Boca Juniors
Campeonato Argentino
Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina
Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, 22h15

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Vélez Sarsfield

Boca Juniors

jogos de hoje

campeonato argentino
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

09.02.26 7h00

Cariocão

Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08) pelo Campeonato Carioca

Fluminense e Maricá jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

08.02.26 19h30

TUDO IGUAL

Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão

O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final

08.02.26 19h05

Paulistão

Corinthians x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Paulista

Corinthians e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

08.02.26 18h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira

Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão

09.02.26 9h31

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

09.02.26 7h00

TUDO IGUAL

Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão

O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final

08.02.26 19h05

FUTEBOL

Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem

Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem

09.02.26 10h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda