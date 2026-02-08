Vélez Sarsfield x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelo Argentino Vélez Sarsfield e Boca Juniors jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 08.02.26 21h00 Na última rodada, o Boca Juniors venceu o Newell's Old Boys por 2 a 0 e o Vélez Sarsfield empatou com o Independiente (X/ @BocaJrsOficial) Vélez Sarsfield x Boca Juniors disputam hoje, domingo (08/02), a 4° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo está programado para as 22h15 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vélez Sarsfield x Boca Juniors ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 22h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Boca Juniors venceu Deportivo Riestra por 1 a 0, perdeu para o Estudiantes por 2 a 1 e venceu o Newell's Old Boys por 2 a 0. Já o Vélez Sarsfield passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Instituto, outra de 2 a 1 contra o Talleres e um empate de 1 a 1 com o Independiente. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira Vélez Sarsfield x Boca Juniors: prováveis escalações Vélez Sarsfield: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz e Facundo Bruera. Técnico: Rubén Darío Insua. Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Brian Aguirre, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel e Milton Giménez. Técnico: Claudio Úbeda. FICHA TÉCNICA Vélez Sarsfield x Boca Juniors Campeonato Argentino Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, 22h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Vélez Sarsfield Boca Juniors jogos de hoje campeonato argentino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00 Cariocão Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Maricá jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 19h30 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 Paulistão Corinthians x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54