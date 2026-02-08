Vélez Sarsfield x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelo Argentino

Vélez Sarsfield x Boca Juniors disputam hoje, domingo (08/02), a 4° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo está programado para as 22h15 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vélez Sarsfield x Boca Juniors ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 22h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Boca Juniors venceu Deportivo Riestra por 1 a 0, perdeu para o Estudiantes por 2 a 1 e venceu o Newell's Old Boys por 2 a 0.

Já o Vélez Sarsfield passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Instituto, outra de 2 a 1 contra o Talleres e um empate de 1 a 1 com o Independiente.

Vélez Sarsfield x Boca Juniors: prováveis escalações

Vélez Sarsfield: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz e Facundo Bruera. Técnico: Rubén Darío Insua.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Brian Aguirre, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel e Milton Giménez. Técnico: Claudio Úbeda.

FICHA TÉCNICA

Vélez Sarsfield x Boca Juniors

Campeonato Argentino

Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, 22h15