Veja onde assistir a Castanhal-PA x Grêmio, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022

O Castanhal tem, nesta quinta-feira (6), o segundo desafio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de vencer a estreia por 1 a 0, sobre o donos da casa XV de Jaú, o Japiim da Estrada agora encara o tradicional Grêmio. O duelo inicia às 19h30 no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP).

O Tricolor Gaúcho é o atual líder do Grupo 10, com três pontos. O Castanhal vem logo atrás, com a mesma pontuação, porém menor saldo de gols (2 x 1). Assim, o vencedor da partida desta quinta-feira será o líder da chave. O empate mantém o Grêmio na ponta.

Como vêm as equipes?

Na rodada de abertura, realizada na última segunda-feira, o Castanhal venceu o XV de Jaú por 1 a 0, gol marcado por Samuel. O Aurinegro caiu de produção na segunda etapa, mas resistiu à pressão do time paulista.

Como assistir ao vivo Castanhal x Grêmio, pela Copa São Paulo 2022

O time gaúcho, por sua vez, conseguiu vencer o Mixto-MT por 2 a 0, gols de Kauan Kelvin e Zinho. Apesar o bom placar, a partida foi bastante acirrada e com momentos de domínio da equipe mato-grossense, principalmente na reta final do confronto.

Para seguir torcendo pelo Aurinegro paraense basta se ligar no SporTV. A partida está com transmissão confirmada pelo canal do Grupo Globo, a partir das 19h15.

Castanhal-PA x Grêmio pela Copa São Paulo 2022

Quando: quinta-feira, dia 6 de janeiro

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: estádio Zezinho Magalhães, em Jaú – São Paulo

Transmissão: SporTV

