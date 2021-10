Veja as chances de título, G6 e rebaixamento no Brasileirão após a 27ª rodada

A partida entre São Paulo e Cortinthians fechou a 27ª rodada da Série A nesta segunda-feira. O Tricolor subiu duas posições na tabela com a vitória por 1 a 0 contra o Corinthians no clássico no Morumbi. O Atlético-MG segue com larga vantagem na tabela rumo ao título brasileiro, além de se garantir na Libertadores 2022.

Veja as chances de cada clube, conforme a classificação no momento, de título, vaga para a Libertadores (G6) e rebaixamento! (Lembrando que diversas equipes têm partidas a menos devido aos adiamentos) - Dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Confira por posição:

1° colocado - ATLÉTICO-MG (56 pontos) - 26 jogos - Título: 87,6% - G6: 100% - Rebaixamento: 0%.

2° colocado - FLAMENGO (46 pontos) - 24 jogos - Título: 11,1% - G6: 99,05% - Rebaixamento: 0%.

3° colocado - FORTALEZA (45 pontos) - 27 jogos - Título: 0,52% - G6: 88,3% - Rebaixamento: 0%.

4° colocado - PALMEIRAS (43 pontos) - 26 jogos - Título: 0,45% - G6: 80,4% - Rebaixamento: 0,001%.

5° colocado - RB BRAGANTINO (42 pontos) - 26 jogos - Título: 0,19% - G6: 72,4% - Rebaixamento: 0,003%.

6° colocado - CORINTHIANS (40 pontos) - 27 jogos - Título: 0,022% - G6: 41,1% - Rebaixamento: 0,085%.

7° colocado - INTERNACIONAL (39 pontos) - 26 jogos - Título: 0,034% - G6: 50,9% - Rebaixamento: 0,048%.

8° colocado - FLUMINENSE (36 pontos) - 26 jogos - Título: 0,004% - G6: 17,4% - Rebaixamento: 1,3%.

9° colocado - CUIABÁ (35 pontos) - 27 jogos - Título: 0% - G6: 5,4% - Rebaixamento: 3,3%.

10° colocado - ATHLETICO-PR (34 pontos) - 26 jogos - Título: 0,001% - G6: 7,8% - Rebaixamento: 5,7%.

11° colocado - ATLÉTICO-GO (34 pontos) - 26 jogos - Título: 0,001% - G6: 14,4% - Rebaixamento: 2,8%.

12° colocado - SÃO PAULO (34 pontos) - 27 jogos - Título: 0% - G6: 5,9% - Rebaixamento: 5,6%.

13° colocado - AMÉRICA-MG (32 pontos) - 27 jogos - Título: 0% - G6: 1,9% - Rebaixamento: 15,7%.

14° colocado - CEARÁ (31 pontos) - 25 jogos - Título: 0% - G6: 3,6% - Rebaixamento: 11,9%.

15° colocado - SANTOS (29 pontos) - 26 jogos - Título: 0% - G6: 0,77% - Rebaixamento: 34%.

16° colocado - BAHIA (28 pontos) - 26 jogos - Título: 0% - G6: 0,67% - Rebaixamento: 34,3%.

17° colocado - JUVENTUDE (28 pontos) - 27 jogos - Título: 0% - G6: 0,1% - Rebaixamento: 59,5%.

18° colocado - SPORT (27 pontos) - 27 jogos - Título: 0% - G6: 0,098% - Rebaixamento: 61.5%

19° colocado - GRÊMIO (26 pontos) - 25 jogos - Título: 0% - G6: 0,4% - Rebaixamento: 56,5%.

20° colocado - CHAPECOENSE (13 pontos) - 27jogos - Título: 0% - G6: 0% - Rebaixamento: 99,98%.