Com gol de Calleri, São Paulo bate o Corinthians e amplia invencibilidade em Majestosos no Morumbi

Em uma boa atuação diante de sua torcida, o São Paulo foi superior ao Corinthians e venceu o rival por 1 a 0, nesta segunda-feira, no Morumbi, pela 27ª rodada do Brasileirão-2021. Com gol de Calleri, logo no início do Majestoso, os são-paulinos controlaram a partida diante de uma apática apresentação corintiana. O Tricolor se afasta do Z4 e o Timão fica na sexta colocação.

Tricolor começa em alta velocidade e abre o placar sobre o Timão



Embalado pela torcida e pela necessidade de dar uma resposta após os resultados recentes, o São Paulo entrou em campo disposto a mostrar serviço. Logo no início, aproveitou a intensidade baixa do rival e marcou um gol com Luciano, após lindo passe de Benítez, no entanto o atacante estava impedido e o tento foi anulado. Aos seis minutos, porém, Reinaldo teve liberdade pela esquerda para avançar e cruzar para Calleri desviar e abrir o placar.



O Corinthians, ainda em ritmo lento, tentou responder aos 11 minutos, quando Gabriel Pereira cruzou para o Róger Guedes, que não conseguiu cabecear para o gol. O Tricolor continuava melhor e parecia controlar a partida, quase chegando ao segundo gol, com Igor Gomes, que fez bela jogada individual e cruzou de letra, exigindo boa defesa de Cássio. No rebote, a zaga afastou.



Sem boa atuação coletiva, o Timão passou a optar pela individualidade e Renato Augusto colocou um ótimo passe por elevação para Giuliano infiltrar no meio da zaga são-paulino, no entanto o camisa 11 não conseguiu o melhor domínio e foi travado. Na sobra, Renato tentou o chute, mas por cima do gol. Poucos minutos depois, foi a vez de Igor Gomes responder para o São Paulo. O meia arriscou um chute colocado de fora da área que passou muito perto.



Antes do término do primeiro tempo, Du Queiroz tentou uma boa arrancada da defesa e foi parado com falta por Lizieiro. Em seguida os dois se estranharam e João Victor deu um empurrão no jogador tricolor. O ocorrido gerou uma briga generalizada, mas somente Liziero e João Victor foram punidos com cartão amarelo. A partida foi para o intervalo ainda com vantagem são-paulina.



Situação não muda e São Paulo consegue garantir a vitória sobre o Corinthians



Na volta do intervalo, Ceni trocou Benítez por Gabriel Neves e o São Paulo iniciou a etapa final como fez na primeira, criando chances para marcar. Aos cinco minutos, Igor Gomes cruzou e Calleri ajeitou para o meio da área, Arboleda finalizou, mas a bola bateu em Orejuela e ficou com Cássio. Sem conseguir reagir, Sylvinho trocou Adson, que não foi bem, por Mosquito.



Embora o ritmo do jogo tenha caído consideravelmente nos minutos seguintes, o Tricolor continuou controlando o jogo enquanto o Corinthians parecia não ter força para buscar algo. Igor Gomes, novamente, arriscou chute de fora da área aos 26 minutos, mas longe do gol. Depois, quando Jô substituiu Cantillo, o Timão quase marcou em um lance esquisito em cruzamento de Mosquito.



Pouco depois de Calleri pedir para sair e ser substituído por Pablo, Renato Augusto aproveitou outro cruzamento de Mosquito e conseguiu cabecear firme para grande defesa de Tiago Volpi. Foi a primeira finalização certa do Alvinegro aos 33 minutos do segundo tempo. Aos 35 veio o segundo chute certo, dessa vez com Róger Guedes, que abriu espaço no meio e bateu para Volpi pegar.



O São Paulo não perdeu tempo e respondeu com Luciano, que acertou bela finalização na trave arriscando de fora da área. Dali em diante, o time da casa precisou apenas administrar as ações, uma vez que o Corinthians não conseguia levar perigo e parecia entregue com o resultado adverso. Com isso, o Tricolor garantiu um resultado importante para se afastar da zona da degola.



E agora?



Com a vitória, o São Paulo vai a 34 pontos na 12ª posição na tabela do Brasileirão-2021, respirando um pouco mais aliviado. Já o Corinthians, permanece na sexta posição com 40 pontos perto do G4. No próximo domingo, pela 28ª rodada, o Timão vai até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, enquanto o Tricolor vai até Bragança para pegar o Red Bull Bragantino.



FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 0 CORINTHIANS

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data-Hora: 18/10/2021 - 20h

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Público/renda: 23.874 pagantes/R$ 1.076.213,00

Cartões amarelos: Arboleda, Gabriel Neves e Liziero (SAO) Róger Guedes e João Victor (COR)

Cartões vermelhos: -

Gols: Calleri (6'/1ºT) (1-0)



SÃO PAULO: Tiago Volpi; Orejuela (Diego Costa, aos 42'/2ºT), Arboleda, Léo e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara (Marquinhos, aos 35'/2ºT) e Benítez (Gabriel Neves, no intervalo); Luciano (Rodrigo Nestor, aos 42'/2ºT) e Calleri (Pablo, aos 31'/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.



CORINTHIANS: Cássio; Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Jô, aos 28'/2ºT); Gabriel Pereira (Gustavo Mantuan, aos 40'/2ºT), Giuliano, Renato Augusto e Adson (Gustavo Mosquito, aos 10'/2ºT); Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.