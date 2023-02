Vasco x Resende: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (02/02) pelo Campeonato Carioca

As equipes Vasco x Resende disputam nesta quinta-feira (02/02) a 6° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Resende ao vivo?

A partida Vasco x Resende pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, no Youtube e na Twitch, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Vasco x Resende chegam para o jogo?

Vasco está em 8° lugar no Campeonato Carioca e já soma 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já Resente é o vice-lanterna da competição com 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 3 gols marcados e 9 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Vasco: Ivan, Pumita, Miranda, Léo, Piton, Zé Gabriel, Jair, Alex Teixeira, Figueiredo, Gabriel Pec e Pedro Raul. Técnico: Mauricio Barbieri.

Resende: Jefferson Luis, Medina, Joanderson, Rayne, Caxambu, Paulo Victor, Dener, Igor Bolt, Vinícius Balotelli, Kaique e Bismarck. Técnico: Sandro Sargentim.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Resende

Campeonato Carioca

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 02 de fevereiro de 2023, 19h