Juventus x Lazio: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (02/02) pela Copa Itália

As equipes Juventus x Lazio disputam nesta quinta-feira (02/02) as quartas de final da Copa Itália. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estádio do Juventus, em Turim. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventus x Lazio ao vivo?

A partida Juventus x Lazio pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Juventus x Lazio​ chegam para o jogo?

Juventus estreou na Copa da Itália durante as oitavas de final, quando venceu Monza por 2 a 1.

Já Lazio venceu Bologna por 1 a 0 durante a mesma etapa da competição.

O vencedor desta partida enfrentará Inter de Milão nas semifinais.

Prováveis escalações

Juventus: Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. Técnico: Massimiliano Allegri.

Lazio: ​Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.

FICHA TÉCNICA

Juventus x Lazio

Copa Itália

Local: Estádio do Juventus, em Turim

Data/Horário: 02 de fevereiro de 2023, 17h