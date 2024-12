Vasco acerta com técnico Fábio Carille para a temporada 2025, diz jornalista

O Clube de Regatas Vasco da Gama ainda não confirmou oficialmente, mas o clube carioca fechou a contratação do técnico Fábio Carille, que assinará um contrato até o final de 2025. A negociação, que se desenrolou de maneira rápida e eficiente, marca um novo capítulo na busca do clube por um comando técnico que possa levar a equipe a novos patamares. A informação foi dada pelo jornalista Diogo Dantas, do Jornal O Globo.

Fábio Carille, que teve uma passagem recente pelo Santos, onde conseguiu o título e o acesso à Série A, chega ao Vasco com a missão de reestruturar a equipe e preparar o time para os desafios da próxima temporada. A agilidade na negociação reflete o desejo tanto do treinador quanto da diretoria vascaína em definir rapidamente o planejamento para o futuro, especialmente em um momento em que o clube busca se reerguer no futebol nacional.

Antes de fechar com Carille, o Vasco tentou contratar outros nomes de peso, como Pedro Caixinha e Renato Gaúcho, mas não obteve sucesso nas negociações. A escolha por Carille é vista como uma aposta segura para a nova fase do clube.