Após derrota para o Vasco, Atlético-MG demite técnico Gabriel Milito

A fase não está nada boa para o Atlético-MG. Após perder nas finais da Copa do Brasil para o Flamengo e da Libertadores para o Botafogo, o Galo saiu de campo derrotado por 2 a 0 nesta quarta-feira (4), dessa vez para o Vasco-RJ, em São Januário, pela penúltima rodada do Brasileirão.

VEJA MAIS

Gabriel Milito não conseguiu se segurar no cargo, após uma sequência de 12 partidas sem vencer. O técnico que chegou nas vésperas das decisões do Campeonato Mineiro e conquistou o título não resistiu e deixou o clube. Milito foi contratado pelo Galo para assumir a vaga de Luiz Felipe Scolari.

A campanha ruim nessa reta final do Brasileiro coloca o Atlético-MG atualmente na 14ª posição, ainda com vaga na Copa Sul-Americana em 2025. Ao comando do Galo, Gabriel Milito esteve à beira do gramado em 62 partidas, com 23 vitórias, 20 empates e 19 derrotas.