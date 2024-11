Luiz Henrique pede desculpas a Hulk antes da final da Libertadores

Às vésperas da final da Copa Libertadores, marcada para sábado, Luiz Henrique encerrou a polêmica com Hulk após a confusão generalizada envolvendo jogadores do Botafogo e do Atlético-MG, há uma semana, pelo Brasileirão. O atacante do time carioca pediu desculpas publicamente ao rival atleticano.

"Peço desculpas ao Hulk, respeito muito ele. É um jogador de alto nível como eu sou também. Temos que nos respeitar dentro de campo. Às vezes a gente está com a cabeça cheia", disse Luiz Henrique, em entrevista à TV Globo ao fim da vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1, na noite de terça-feira.

A confusão aconteceu na quarta passada, no empate sem gols entre os dois times, no Independência, em Belo Horizonte. A partida foi marcada por tumulto generalizado no fim. Luiz Henrique foi expulso por arremessar uma garrafa em seguranças do estádio.

Na ocasião, Hulk afirmou aos jornalistas que o goleiro reserva do Atlético teria ouvido ofensas por parte de Luiz Henrique. O atacante atleticano respondeu que o jogador do Botafogo "só deu dois chutes na seleção".

Na noite desta terça, o botafoguense encerrou o assunto. "É pedir desculpa a ele e seguir em frente. Que a gente possa fazer um jogo incrível e que vença o melhor".

Atlético e Botafogo voltarão a se enfrentar no sábado, às 17 horas (de Brasília), para a grande final da Libertadores. A decisão em jogo único está marcada para o estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.