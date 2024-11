É tempo de Botafogo! Fogão vence o Atlético-MG e é campeão da Libertadores

É tempo de Botafogo! Em um jogo cheio de emoção, com expulsão no primeiro minuto de partida, o Botafogo conquistou o título inédito da Copa Libertadores. O clube carioca venceu o Atlético-MG na tarde deste sábado (30), no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina, pelo placar de 3 a 1, e é o Rei da América.

A partida começou com drama aos botafoguenses. Logo no primeiro minuto de jogo, Gregore acertou a cabeça de Fausto Vera com as travas da chuteira e recebeu cartão vermelho direto. O Fogão ficou com um jogador a menos, mas o Atlético não soube aproveitar. E quem balançou a rede foi o Glorioso.

Na primeira vez que o Botafogo foi ao ataque de forma contundente, a equipe carioca trocou passes e Luiz Henrique recebe de Almada pela esquerda, ele toca e Marlon chuta errado, a bola sobra para Luiz Henrique que fuzila e abre o placar, 1 a 0 Botafogo, aos 37 minutos.

O Atlético sentiu o gol e logo em seguida foi penalizado mais uma vez. O goleiro Everson derrubou Luiz Henrique na área, o var foi chamado e o pênalti assinalado para o Fogão. Alex Telles cobrou forte, no canto esquerdo, sem chances para o goleiro do Galo e ampliou o marcador aos 42 minutos. Fogão 2 a 0.

Na volta do intervalo o Atlético voltou mais ativo e conseguiu diminuir logo no início. Cruzamento de Hulk pelo lado esquerdo e Vargas cabeceou livre, no ângulo, sem chances para o goleiro do Botafogo, 2 a 1, no primeiro minuto do segundo tempo.

Após o gol o Galo foi só ataque. O Botafogo por sua vez, se defendeu como pôde, segurou o jogo e tentou sair nos contra-ataques. O Atlético foi para cima, mas não conseguiu chegar ao gol do empate. No final, quem conseguiu marcar foi o Botafogo, com Júnior Santos, que fez bela jogada pela direita, cruzou, a defesa do Galo afasta errado e abola sobra para ele mesmo, que chuta para o gole e fez a festa com a torcida botafoguense.

Esse é a primeira vez que o Botafogo é o campeão da competição mais importante do continente. O outro título internacional do Glorioso é a Copa Conmebol de 1993, quando venceu o Peñarol, do Uruguai.