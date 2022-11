Uzbequistão x Cazaquistão: veja o horário e as escalações do jogo amistoso de hoje (16/11)

As seleções Uzbequistão x Cazaquistão disputam nesta quarta-feira (16/11) um jogo amistoso. A partida começou às 10h (horário de Brasília), no Estádio Pakhtakor, em Tashkent, Uzbequistão. Confira o horário e quais as escalações das seleções:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Uzbequistão x Cazaquistão ao vivo?

A partida Uzbequistão x Cazaquistão não tem transmissão oficial no Brasil.

VEJA MAIS

Como Uzbequistão x Cazaquistão chegam para o jogo?

Uzbequistão só jogou duas partidas nos últimos 5 meses. No dia 23 de setembro, a seleção venceu Camarões por 2 a 0. Quatro dias depois, perdeu para a Costa Rica por 2 a 1.

No dia 22 de setembro, o Cazaquistão venceu Belarus por 2 a 1. Depois, perdeu para o Azerbaijão por 3 a 0.

Até o fim desta edição, os times estavam empatados e sem gols.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Escalações

Uzbequistão: Yusupov, Umar, Alijanov, Alikulov, Nasrullaev, Hamrobekov, Shukurov, Sardor Sabirkhodjaev, Turgunbaev, Khojimat Erkinov, Eldor Shomurodov. Técnico: Srečko Katanec.

Cazaquistão: Igor, Bagdat, Alip, Marochkin, Bystrov, Darabayev, Islambek Kuat, Ramazan Orazov, Elkhan Astanov, Timur Dosmagambetov, Abilayhan Zhumabek. Técnico: Magomed Adiev.

FICHA TÉCNICA

Uzbequistão x Cazaquistão

Amistoso Internacional

Local: Estádio Pakhtakor, em Tashkent, Uzbequistão

Data/Horário: 16 de novembro de 2022, 10h