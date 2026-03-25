United x Bayern: onde assistir e escalações do jogo de hoje (25/03) pela Liga dos Campeões Feminina

Manchester United x Bayern disputam hoje, quarta-feira (25/03), as quartas de final da Champions League Feminina 2026. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester United x Bayern de Munique ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bayern foi o 4° colocado da primeira fase da Champions Feminina e acumulou nessa 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 14 gols marcados e 13 gols sofridos. O time foi direto para as quartas de final.

Já o United terminou em 6° lugar e somou apenas 4 vitórias, 2 derrotas, 7 gols marcados e 9 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe eliminou o Atlético Madrid com duas vitórias.

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Manchester United x Bayern: prováveis escalações

United: Tullis-Joyce; Awujo, Le Tissier, Turner e Lundkvist; Naalsund e Zigiotti Olme; Park, Terland e Rolfo; Malard. Técnico: Marc Skinner.

Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggosdottir, Gilles, Simon; Amani, Stanway; Dallmann, Caruso, Kett; Harder. Técnico: José Barcala.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Bayern de Munique

Liga dos Campeões Feminina 2026

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 25 de março de 2026, 17h