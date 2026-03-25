United x Bayern: onde assistir e escalações do jogo de hoje (25/03) pela Liga dos Campeões Feminina Manchester United e Bayern de Munique jogam pela Champions League Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 25.03.26 16h00 O Bayern somou só 1 ponto a mais que o Manchester United na primeira fase da Champions League feminina (X/ @FCBfrauen) Manchester United x Bayern disputam hoje, quarta-feira (25/03), as quartas de final da Champions League Feminina 2026. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Manchester United x Bayern de Munique ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pela ESPN, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bayern foi o 4° colocado da primeira fase da Champions Feminina e acumulou nessa 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 14 gols marcados e 13 gols sofridos. O time foi direto para as quartas de final. Já o United terminou em 6° lugar e somou apenas 4 vitórias, 2 derrotas, 7 gols marcados e 9 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe eliminou o Atlético Madrid com duas vitórias. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira Manchester United x Bayern: prováveis escalações United: Tullis-Joyce; Awujo, Le Tissier, Turner e Lundkvist; Naalsund e Zigiotti Olme; Park, Terland e Rolfo; Malard. Técnico: Marc Skinner. Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggosdottir, Gilles, Simon; Amani, Stanway; Dallmann, Caruso, Kett; Harder. Técnico: José Barcala. FICHA TÉCNICA Manchester United x Bayern de Munique Liga dos Campeões Feminina 2026 Local: Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra Data/Horário: 25 de março de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Manchester United Bayern de Munique Liga dos Campeões Feminina Champions League 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 JOGO AMISTOSO Marrocos x Equador: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03) Marrocos e Equador jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.03.26 16h15 JOGO AMISTOSO Suíça x Alemanha: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03) Suíça e Alemanha jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.03.26 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca 28.03.26 23h58