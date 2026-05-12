Cristiano Ronaldo tem inédito título saudita pelo Al-Nassr adiado após falha de Bento Com o resultado, o Al-Nassr chegou a 83 pontos, enquanto o rival soma 78 Estadão Conteúdo 12.05.26 18h28 Cristiano Ronaldo teve a conquista do tão sonhado título do Campeonato Saudita adiada após o empate do Al-Nassr no clássico contra o rival Al-Hilal por 1 a 1 nesta terça-feira, no Alawwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, em jogo válido pela 33ª rodada. @wlv_s1 #fyp #vairal #الهلال #النصر ♬ original sound - خالد بن فصلا | 🤩🇸🇦 Com o resultado, o Al-Nassr chegou a 83 pontos, enquanto o rival soma 78. Com um jogo a menos e cinco pontos de diferença, o Al-Hilal ainda mantém vivas as chances de conquistar o título. O gol do Al-Nassr foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, o zagueiro francês Mohamed Simakan aproveitou sobra na grande área depois de cobrança de escanteio e balançou as redes. Nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro brasileiro Bento, que pode ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, saiu mal do gol após cobrança de lateral, se chocou com um companheiro de equipe e cedeu o empate ao Al-Hilal. O gol contra de Bento calou o Alawwal Park, que já celebrava a décima conquista saudita. Depois do apito final, Cristiano Ronaldo demonstrou irritação e frustração pelo gol sofrido nos minutos finais da partida. Nesta temporada, Cristiano Ronaldo é o artilheiro do Al-Nassr, com 26 gols. No entanto, o português está em terceiro na briga pela chuteira de ouro, atrás do colombiano Julián Andrés Quiñones, do Al-Quadisiya, com 29 gols, e do inglês Ivan Tooney, do Al-Ahli, com 31. Após a definição da liga saudita, as atenções do atacante de 41 anos se voltarão à Copa do Mundo de 2026. O astro tentará levar a seleção portuguesa ao primeiro título mundial. Portugal está no Grupo K do torneio, ao lado de Uzbequistão, República Democrática do Congo e Colômbia. A estreia dos portugueses será contra os congoleses, no dia 17 de junho, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Saudita Cristiano Ronaldo Bento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Alef Manga participou de quase metade dos gols do Remo no Brasileirão; veja números Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados. 12.05.26 15h37 Futebol Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 12.05.26 15h08 MMA Sport Club Belém sedia 1º Torneio de Beach Wrestling "O Rei da Areia" em junho 12.05.26 14h09 Futebol Papão, 69,3% na temporada 12.05.26 14h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 Futebol Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 12.05.26 15h08 convocação Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo; Estêvão fica de fora Dia 18, Ancelotti vai revelar os 26 jogadores que vão representar o Brasil no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México 11.05.26 23h22 futebol Santa Rosa e outros clubes pedem a exoneração da comissão de arbitragem da FPF Em entrevista à Rádio Liberal+, o advogado do Santinha, Emerson Dias, deu detalhes sobre o pedido e falou sobre possíveis tentativas de manipulação de resultados 12.05.26 12h28