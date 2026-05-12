Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Cristiano Ronaldo tem inédito título saudita pelo Al-Nassr adiado após falha de Bento

Com o resultado, o Al-Nassr chegou a 83 pontos, enquanto o rival soma 78

Estadão Conteúdo

Cristiano Ronaldo teve a conquista do tão sonhado título do Campeonato Saudita adiada após o empate do Al-Nassr no clássico contra o rival Al-Hilal por 1 a 1 nesta terça-feira, no Alawwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, em jogo válido pela 33ª rodada.

@wlv_s1 #fyp #vairal #الهلال #النصر ♬ original sound - خالد بن فصلا | 🤩🇸🇦

Com o resultado, o Al-Nassr chegou a 83 pontos, enquanto o rival soma 78. Com um jogo a menos e cinco pontos de diferença, o Al-Hilal ainda mantém vivas as chances de conquistar o título.

O gol do Al-Nassr foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, o zagueiro francês Mohamed Simakan aproveitou sobra na grande área depois de cobrança de escanteio e balançou as redes. Nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro brasileiro Bento, que pode ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, saiu mal do gol após cobrança de lateral, se chocou com um companheiro de equipe e cedeu o empate ao Al-Hilal.

O gol contra de Bento calou o Alawwal Park, que já celebrava a décima conquista saudita. Depois do apito final, Cristiano Ronaldo demonstrou irritação e frustração pelo gol sofrido nos minutos finais da partida.

Nesta temporada, Cristiano Ronaldo é o artilheiro do Al-Nassr, com 26 gols. No entanto, o português está em terceiro na briga pela chuteira de ouro, atrás do colombiano Julián Andrés Quiñones, do Al-Quadisiya, com 29 gols, e do inglês Ivan Tooney, do Al-Ahli, com 31.

Após a definição da liga saudita, as atenções do atacante de 41 anos se voltarão à Copa do Mundo de 2026. O astro tentará levar a seleção portuguesa ao primeiro título mundial. Portugal está no Grupo K do torneio, ao lado de Uzbequistão, República Democrática do Congo e Colômbia. A estreia dos portugueses será contra os congoleses, no dia 17 de junho, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo

Bento
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Alef Manga participou de quase metade dos gols do Remo no Brasileirão; veja números

Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados.

12.05.26 15h37

Futebol

Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem

Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 

12.05.26 15h08

MMA Sport Club

Belém sedia 1º Torneio de Beach Wrestling "O Rei da Areia" em junho

12.05.26 14h09

Futebol

Papão, 69,3% na temporada

12.05.26 14h07

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando'

Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará

11.05.26 7h36

Futebol

Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem

Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 

12.05.26 15h08

convocação

Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo; Estêvão fica de fora

Dia 18, Ancelotti vai revelar os 26 jogadores que vão representar o Brasil no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México

11.05.26 23h22

futebol

Santa Rosa e outros clubes pedem a exoneração da comissão de arbitragem da FPF

Em entrevista à Rádio Liberal+, o advogado do Santinha, Emerson Dias, deu detalhes sobre o pedido e falou sobre possíveis tentativas de manipulação de resultados

12.05.26 12h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda