Uefa apresenta novos modelos de bolas para a Champions League 2023/24; veja

A UEFA mostrou ao mundo nesta terça-feira (22) as novas bolas oficiais para a edição 2023/24 da Liga dos Campeões, abarcando tanto o torneio masculino quanto o feminino. Nesta temporada, os modelos prestam uma homenagem aos hinos característicos da competição, que reverberam pelos estádios no período pré-jogo.

No design destinado aos jogadores masculinos, as 12 estrelas azuis que compõem a esfera se encaixam com letras prateadas, evocando a célebre expressão "The Champions" (Os Campeões), uma marca distintiva do hino. Notações visuais dos tons melódicos da letra entrelaçam-se entre as estrelas, pintadas em nuances de púrpura, escarlate e azul.

Enquanto isso, na versão dedicada às jogadoras, a homenagem ao hino assume um caráter mais expansivo. Concebido recentemente para a temporada 2021/22 como um símbolo representativo da nova era da competição feminina, a totalidade da letra da música emerge em dois painéis de estrelas na superfície da bola, gerando um padrão de texto circular, exclusivamente destacado em um vibrante laranja reluzente.

Ambas as bolas estão embutidas com tecnologias projetadas para enfrentar as demandas do jogo contemporâneo, desenvolvidas pela adidas. Além disso, as superfícies apresentam texturas que promovem um contato aprimorado entre os jogadores e o material, garantindo um desempenho ótimo em campo.

A cerimônia de sorteio para determinar as composições dos grupos desta disputa europeia está agendada para o próximo dia 31.