Champions League: confira a lista dos técnicos com mais títulos na história da Liga dos Campeões

Nesta sábado (10) aconteceu final da Champions League entre Manchester City e Inter de Milão. O jogo porporcionou o encontro de dois técnicos em momentos distintos das carreiras. De um lado, Pep Guardiola, que já conquistou o torneio duas vezes como treinador do Barcelona. Do outro lado, Simone Inzaghi, que tentou o primeiro título na competição europeia. Para além do Guardiola, veja a lista dos técnicos com mais títulos na história da Liga dos Campeões.

Lista dos técnicos com mais títulos na história da Liga dos Campeões

1º lugar: Carlo Ancelotti - 4 títulos

Foram dois com o Milan - nas temporadas de 2002-03 e em 2006-07. Outros dois pelo Real Madrid - nos jogos entre 2013-14 e em 2021-22).

2º lugar: Bob Paisley - 3 títulos

As três conquistas foram no comando do Liverpool nos anos de 1977-78, depois em 1978-79 e a última em 1980-81.

3º lugar: Zinedine Zidane - 3 títulos

Empatado, mas nbo comando do Real Madrid, Zidane levou os títulos em 2015-16, 2016-17 e 2017-18.

Com a partida ganha, Guardiola entrou para o seleto grupo dos três técnicos com mais títulos na história da Champions League e empatou com Zidane. Vale lembrar que o treinador espanhol foi vice-campeão na última edição do torneio, em 2020/21, quando o Manchester City foi derrotado pelo Chelsea na final.

Quantas vezes Guardiola conquistou a Champions League?

A resposta é três vezes. Pelo Barcelona, em 2008-2009 e 2010-2011, agora 2022-2023 pelo Manchester City.