Adriano Imperador perde trabalho na final da Champions League após desaparecer; entenda

Adriano Imperador, ex-jogador de futebol, perdeu uma oportunidade de trabalho neste sábado (10). Isso porque o jogador havia sido contratado pela TNT para atuar como comentarista durante a final da Champions League, na cidade de Istambul, na Turquia. No entanto, Adriano sumiu e não compareceu ao voo.

O ex-atleta deveria se juntar a outros, para comentar o jogo entre Inter de Milão e Manchester City, na final da Liga dos Campeões. Seu voo estava marcado para a última sexta-feira, mas ele deixou toda a equipe aguardando no aeroporto. De acordo com informações do EXTRA, ninguém conseguiu localizar Adriano, que foi visto um dia antes desfrutando de festas e consumindo bebidas em três eventos distintos no Rio de Janeiro.

Registros divulgados pelo perfil no Instagram "Condomínio da MFifi" mostraram Adriano se divertindo no quiosque do Naná, localizado na Barra da Tijuca, e posteriormente no Prainha Beach Club, situado na Vila da Penha. Além disso, Adriano foi avistado em clima de alegria na festa de Luizinho Guimarães, na Vila Isabel, antes de desaparecer e perder o voo para a Turquia.