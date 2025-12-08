Udinese x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/12) pelo Campeonato Italiano

Udinese x Genoa disputam hoje, segunda-feira (08/12), a 14° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio Bluenergy, em Udine, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Udinese x Genoa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Udinese acumula no Campeonato Italiano 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 14 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Genoa soma um total de 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados e 20 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

VEJA MAIS

Udinese x Genoa: prováveis escalações

Udinese: Razvan Sava, Matteo Palma, Oumar Solet, Nicolo Bertola, Sandi Lovric, Kingsley Ehizibue, Arthur Atta, Oier Zarraga, Jordan Zemura, Nicolò Zaniolo, Adam Buksa

Genoa: Benjamin Siegrist, Brooke Norton-Cuffy, Sebastian Otoa, Johan Vásquez, Mikael Ellertsson, Morten Frendrup, Patrizio Masini, Seydou Fini, Valentín Carboni, Jeff Ekhator, Nicolae Stanciu

FICHA TÉCNICA

Udinese x Genoa

Campeonato Italiano

Local: Estádio Bluenergy, em Udine, Itália

Data/Horário: 08 de dezembro de 2025, 14h