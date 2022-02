Tuntum x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (23/2) pela Copa do Brasil

As equipes Tuntum x Volta Redonda entram em campo às 15h30 de hoje, quarta-feira (23/02), para disputar a primeira rodada da Copa do Brasil. O duelo acontecerá no Estadio Rafael Seabra, em Tuntum (MA). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Tuntum x Volta Redonda ao vivo?

A partida Tuntum x Volta Redonda não terá transmissão ao vivo. Porém, a narração da partida pode ser acompanhada pelo Youtube a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como Tuntum x Volta Redonda chegam para o jogo?

Atualmente, o Tuntum ocupa a 3° colocação do Grupo B do Campeonato Maranhense. Em 3 partidas, a equipe registrou 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 4 gols marcados e 4 recebidos. No ano passado, quando o clube foi fundado, o Tuntum venceu a Copa da Federação Maranhense de Futebol e ficou em 2° lugar na Segunda Divisão do Campeonato Maranhense.

Já o Volta Redonda está na 10° colocação do Campeonato Carioca, bem próximo da zona de rebaixamento. Com 7 partidas, a equipe detém 1 vitória, 2 empates e 7 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 7 gols marcados contra 10 sofridos.

Possíveis escalações

Tuntum: Danilo, Negueba, João Vitor, Maycon e Marcelo Bispo (Igor Sanches) Abu, Clovis, Andinho (Geison), Andre, Vinicius e Vagalume. Técnico: Danilo Brito.

Volta Redonda: Luiz Felipe; Júlio Amorim, Dilsinho, Alemão, Ailton; Marcos Jr. (Pedro Thomaz), Tinga, Caio Vitor; MV, Pedrinho e Lelê. Técnico: Neto Colucci.

Ficha técnica

Tuntum x Volta Redonda

Copa do Brasil

Local: Estadio Rafael Seabra, em Tuntum (MA)

Data/Horário: 23 de fevereiro de 2022, às 15h30