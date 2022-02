Tuna vence o Paragominas no Souza e assume a liderança do grupo B do Parazão

A quarta rodada do Campeonato Paraense iniciou na manhã desta quarta-feira (9). A Tuna recebeu o Paragominas no Estádio do Souza e garantiu a sua segunda vitória consecutiva no Parazão e a liderança do grupo B. A Águia Guerreira derrotou o PRFC pelo placar de 2 a 1 com destaque para o atacante Paulo Rangel, autor dos dois gols da equipe cruzmalrtina.

O triunfo da Lusa iniciou aos seis minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou na direita para Jayme que cruzou, o goleiro Dida saiu errado, Alexandre cabeceia para o meio da área e Paulo Rangel completa em cima da linha e abriu o placar, Lusa 1 a 0.

Atrás do marcador o Paragominas se lançou ao ataque e foi recompensado. Mateus recebeu na direita e cruzou rasteiro, Mateuzinho se antecipou à defesa da Tuna e tocou para o gol, empatando o jogo aos 14 minutos do primeiro tempo.

O gol não abateu a equipe da Tuna, que teve na figura de Paulo Rangel, a calma e precisão para botar a Águia à frente do placar novamente. Após cruzamento de Léo Rosas pela direita, a bola cegou limpa para Paulo Rangel, que de primeira, deslocou o goleiro Dida e marcou um belo gol, o segundo dele e da Lusa na partida, aos 25 minutos da etapa inicial.

No segundo tempo a partida ficou bastante aberta, com chances de gols para as duas equipes, mas com as equipes pecando no último passe e nas conclusões.

Com a vitória a Lusa chega aos sete pontos no grupo B em quatro jogos disputados. A segunda posição é do Tapajós, que enfrenta o Remo nesta quinta-feira (10), no Baenão. Já o Paragominas se manteve com quatro pontos e na segunda posição do grupo A, que tem como líder o Paysandu com seis.

Na agenda

A próxima partida da Tuna no Parazão será o clássico contra o Remo no domingo (13), ás 18h, no Baenão. O PFC recebe o Independente de Tucuruí no sábado (12), às 20h, na Arena Verde, em Paragominas (PA).