Técnico da Tuna Luso avalia conquista da primeira vitória no Parazão 2022

Com a vitória de virada diante do Amazônia Independente por 4 a 2, a Tuna Luso conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paraense 2022. A Águia do Souza alcançou o primeiro triunfo no estadual e chegou a quatro pontos em três rodadas. O treinador da equipe, Emerson Almeida, avaliou como positiva a partida contra o Muiraquitã.

“Grande vitória, jogo difícil, sabíamos que não ia ser fácil. Toda equipe que vem jogar com a gente vem desse jeito. Campeonato Paraense é isso tem que lutar, tem que guerrear se não, não chega. Precisávamos muito dessa vitória, pois sabemos muito do quanto temos trabalhado no nosso dia a dia e quem nós acompanha sabe. Agora é focar na próxima partida contra o Paragominas”, comentou.

A próxima partida da Tuna será nesta quarta-feira (9), às 9h30, contra o Paragominas, no estádio do Souza, em Belém. A partida é válida pela quarta rodada do Parazão.