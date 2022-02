Em meio ao Parazão, Tuna Luso anuncia novo diretor de futebol

A Tuna Luso anunciou o novo diretor de futebol do clube nesta terça-feira (1°). Rosivaldo Cabral está de volta à Águia Guerreira após cinco anos. O diretor estava à frente da equipe em 2015, quando a Lusa estava disputando a Série B do Campeonato Paraense.

“Já estive alguns momentos na Tuna, estou reassumindo o cargo de diretor de futebol para dar sequência ao projeto que se iniciou não muito bem. Estamos vindo com uma nova equipe de gestão para que a gente dê um novo seguimento ao clube que a gente tanto gosta”, disse o diretor.

Após duas rodadas no Parazão de 2022, a Tuna soma apenas um ponto, com um empate na primeira rodada, com o Águia de Marabá, e uma derrota por 3 a 0 para o Paysandu no último final de semana. O próximo confronto será contra o Amazônia Independente, domingo (6), às 9h30, no CT do Remo, em Outeiro.