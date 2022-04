Tuna vence o Águia nos pênaltis e garante o terceiro lugar do Parazão 2022

Tuna é a terceira colocada do Campeonato Paraense. A equipe venceu o Águia de Marabá por 4 a 2 nas cobranças de pênaltis na manhã desta quarta-feira (6). A partida foi realizada no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. Ainda no tempo regulamentar os tunantes devolveram o placar de 3 a 2 do primeiro jogo e levaram a disputa para as penalidades máximas, quando garantiram a vitória com grande atuação do goleiro Victor Lube.

Assim, com o resultado, A Tuna garante boas verbas, principalmente, para a próxima temporada. A terceira colocação do Parazão confirma o time de Belém na primeira fase da Copa do Brasil de 2023, com cota aproximada de R$ 600 mil para o orçamento do ano que vem. Além de, de imediato, premiação de R$ 106 mil da Federação Paraense de Futebol pela colocação no estadual. Os tunantes também vão disputar a Série D do Brasileiro na próxima temporada.

Já o Águia de Marabá fica com a 4ª colocação e leva R$ 53 mil de bônus da meritocracia do campeonato e, também, confirma participação na Quarta Divisão nacional de 2023. Porém, para o restante de 2022, a equipe do interior dá por encerrada a temporada.

