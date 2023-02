Tuna: Sem vencer no Parazão, técnico da Lusa pede mais oração e sal grosso no vestiário

O empate em 3 a 3 contra o Bragantino, manteve a Tuna sem vitória no Campeonato Paraense 2023. A Águia do Souza mais uma vez levou um gol nos acréscimos, após estar perdendo por 2 a 0 e ter virado a partida. O técnico cruzmaltino, Josué Teixeira, lamentou muito o empate e pediu oração e sal grosso para mudar os rumos da Lusa no Parazão.

O comandante da Tuna citou a importância na atenção no fim do jogo, já que em três jogos disputados, em todos a Águia Guerreira levou gols nos acréscimos.

“Lamentamos, podia ser uma vitória, perdendo de 2 a 0, recuperou, empatou mas pelas circunstancias do jogo, pelo gol que nós levamos de novo. Temos que rezar mais ou jogar um sal grosso no vestiário, alguma coisa assim, pois é o terceiro jogo que levamos gol nos acréscimos. Não temos o que ajustar, é uma coisa que pode acontecer e às vezes acontece, porém está ocorrendo demais com a gente. Éramos para comemoramos sete pontos e agora estamos com dois”, disse, Josué.

Neste Campeonato Paraense, a Tuna empatou com o Itupiranga em 1 a 1, perdeu para o Águia de Marabá, em casa, por 2 a 1 e agora um novo empate, dessa vez contra o Bragantino, em Bragança (PA). A Tuna está na nona posição com dois pontos conquistados. O próximo compromisso do clube cruzmaltino será sábado (25), contra o Caeté, às 10h no Estádio do Souza, em Belém.