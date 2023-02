Em jogo de seis gols, Bragantino e Tuna Luso empatam pela terceira rodada do Parazão

Bragantino e Tuna Luso se enfrentaram na tarde desta quinta-feira, no estádio Diogão, pela terceira rodada do Parazão. Com seis gols marcados, o resultado final não favoreceu os times e o 3 a 3 deixou os donos da casa na terceira posição do grupo A, com dois pontos, enquanto a Águia Guerriera também chegou aos dois pontos, no terceiro lugar do grupo C. Na próxima rodada o Tubarão enfrenta o Independente, em Tucuruí, enquanto os lusos recebem o Caeté no Souza.

A partida começou eufórica, com o Bragantino pressionando a maior parte do tempo. A insistência do Tubarão não tardou a dar resultado e aos 23 do primeiro tempo, Edicleber achou Leílton em posição legal e fez uma enfiada primorosa para o atacante, que saiu na frente do gol, tendo apenas o trabalho de tocar por cima de Jader.

Apenas dois minutos depois, a pressão dos donos da casa se manteve e o Bragantino fez o segundo, em uma jogada construída pela lateral-direita. Giovani invadiu a grande área e fez o cruzamento certeiro para Mariano completar, de peixinho, ao fundo das redes da Tuna. A vantagem larga do Bragantino deixou o time mais confortável em campo, enquanto a Tuna tentava chegar ao empate.

A persistência dos visitantes acabou valendo à pena, quando Igor dominou uma bola aérea na pequena área e tocou na saída do goleiro Tharles. O primeiro tempo acabou com o placar de 2 a 1 para o Bragantino, que ainda viria a ser surpreendido na etapa complementar, logo aos sete minutos. Em uma cobrança de escanteio pela direita, a bola subiu, rebateu entre os zagueiros e sobrou para Elton concluir, empatando a partida em 2 a 2.

O empate da Tuna deixou o Bragantino um tanto desnorteado, abrindo espaços para que o adversário pudesse engatar uma sequência ofensiva, que resultou na virada em pleno Diogão. Em uma jogada trabalhada desde o campo de defesa, Kennedy recebeu avançado, fez o ajuste e mandou a bola na direita de Tharles. Aparentemente com o placar definido, a torcida do Bragantino ficou em silêncio, enquanto os jogadores corriam enlouquecidos atrás da vitória. Quando tudo parecia perdido, Negueba recebeu bola na esquerda e, de longe, arriscou o chute. A bola enganou o goleiro Jader, que acabou desviando em Dedé, fazendo gol contra.