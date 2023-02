Bragantino e Tuna buscam primeira vitória no Parazão 2023 para entrar no G-8

Bragantino e Tuna se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 15h30, no estádio Diogão, em Bragança, pela terceira rodada do Parazão 2023. O duelo terá caráter decisivo para a tabela do torneio, já que quem vencer garantirá espaço no G-8, zona de acesso à próxima fase da competição.

No momento a Tuna Luso é a 10ª colocada, com apenas um ponto conquistado em dois jogos. A Lusa, que está apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, pode ter a realidade no Parazão competamente modificada em caso de vitória. Caso conquiste os três pontos em cima do Bragantino, a Gloriosa salta para a 6ª posição no estadual.

A mesma coisa, inclusive, pode acontecer com o Bragantino. Com um jogo a menos em relação aos rivais, devido às partidas adiadas na suspensão do Parazão, em janeiro, o Tubarão do Caeté pode figuara pela primeira no G-8 do torneio em caso de vitória. No momento, o Braga é o 9º colocado.

Últimos resultados

A Tuna Luso vem para o confronto após uma derrota. No último domingo (12), a Gloriosa perdeu para o Águia de Marabá, por 2 a 1, em casa. Já o Bragantino vem de empate no Parazão. Também no domingo, o Tubarão do Caeté empatou sem gols com o Castanhal, no Diogão.

Histórico

O histórico do confronto mostra que Tuna e Bragantino já duelaram 21 vezes na história, com equipe do técnico Josué Teixeira em vantagem. São 12 vitórias da Águia do Souza, contra 6 vitórias do Tubarão do Caeté, comandado por Júnior Amorim.

Ficha técnica

Bragantino x Tuna Luso

3ª rodada do Parazão

Data: 16 de fevereiro, quinta-feira

Hora: 15h30

Local: Estádio Diogão, em Bragança

Arbitragem: Gustavo Ramos Melo

Auxiliares: Bárbara Roberta Costa Loiola e Ederson Brito de Albuquerque

Quarto árbitro: Raimundo Gilson Gonçalves Brito

Bragantino: João Paulo; Yan Mafra, Erivelton e Negueba; Venilson Taperaçu, Madson, Hatos e Edicleber; Mariano, Debu e Araújo. Técnico: Júnior Amorim.

Tuna Luso: Jader; Edson Alves, Dedé, Felipe Almeida e Garagau; Alysson, Jair e Wallacer; Silvio, Welthon e Bruno Sammario. Técnico: Josué Teixeira.