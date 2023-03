Tuna perde para o Andirá nos pênaltis e está eliminada da Copa do Brasil Sub-17

A Tuna está eliminada da Copa do Brasil Sub-17. A equipe paraense perdeu para o Andirá-AC, na tarde desta quinta-feira (9), no Estádio do Souza, em Belém e deu adeus à competição nacional. O jogo terminou empatado em 1 a 1, mas nas cobranças de pênaltis, brilhou o goleiro do Andirá, que pegou das penalidades e classificou a equipe do Acre (AC), para a segunda fase, fechando os tiros livres em 4 a 2.

(matéria em atualização)