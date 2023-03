Tuna Luso e São Francisco duelam, neste sábado, contra a zona de rebaixamento do Parazão 2023

A três rodadas do fim da primeira fase do Parazão 2023, Tuna Luso e São Francisco ainda sonham com a classificação para as quartas de final da competição, mas também estão atentos aos riscos de rebaixamento. Os clubes fazem o confronto direto pelo G8 neste sábado (11), no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. A bola rola a partir das 10h da manhã.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) ‘Mais um jogo difícil', diz técnico interino da Tuna, Rodrigo Reis, sobre partida contra o São Francisco]]

A situação dos donos da casa é um pouco menos dramática. A Águia Guerreira tem 5 pontos e abre o G8 do Campeonato Paraense, mas a equipe ainda não passou nenhuma confiança à torcida cruzmaltina. Dos seis jogos que disputou na temporada, em apenas um saiu vencedor: o 1 a 0 sobre o Caeté, pela 4ª rodada do estadual. O restante do retrospecto é de dois empates e três derrotas - uma delas na primeira fase da Copa do Brasil, para o CSA. Caso perca novamente hoje, a Tuna vai deixar a área de classificação e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento.

Rodrigo Reis vai estrear no comando da Tuna (Reprodução / Tuna Luso)

O técnico Josué Teixeira entregou o cargo no último domingo (5) e a Lusa terá, hoje, a estreia de Rodrigo Reis no comando do time. Ex-zagueiro e então auxiliar técnico tunante, o profissional de 36 anos foi efetivado no cargo durante a semana e tem no currículo o título da Série B do Parazão com o Cametá, conquistado em novembro passado. Em sua única entrevista concedida até aqui, Reis ratificou que mandará a campo um time com maior força física e empenhado em fazer valer o mando de campo.

Leão santareno luta contra o rebaixamento

O São Francisco ainda não mostrou a que veio no seu retorno ao Parazão. Vice-campeão da última Segundinha, o Leão do Oeste só venceu na estreia, o Caeté, e desde então apenas acumula derrotas. Caiu frente a Remo, Castanhal, Bragantino e até mesmo para o rival local, o Tapajós. Com isso, os azulinos se encontram na 10º colocação do estadual, à frente apenas de Itupiranga (2 pts) e do Boto (3 pts), que integram a zona de rebaixamento.

O técnico Samuel Cândido segue no cargo ainda tentando dar liga ao time, que é formado em grande maioria por atletas regionais, vários deles com passagens sem muito destaque por Remo e Paysandu, como os laterais Ramonzinho e Andrelino, os volantes Juninho e Samuel, o meia Rikelme e o atacante Matheus Silva, além do veterano goleiro Evandro Gigante e do experiente atacante Heré, de 28 anos, que chegou a rodar por Fluminense, Corinthians e Ceará no início da carreira.

Venda de ingressos

As entradas estão disponíveis desde a última quinta-feira (9) e estarão sendo vendidas, neste sábado, nas bilheterias do Souza. A inteira custa R$ 30, a meia para estudantes é R$ 15. Sócios tunantes pagam R$ 20.