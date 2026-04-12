Tuna busca primeira vitória fora de casa contra o Trem-AP pela Série D Equipe paraense tenta recuperar pontos perdidos na estreia em grupo marcado pelo equilíbrio Igor Wilson 12.04.26 8h08 A Tuna Luso volta a campo neste domingo (12), às 16h, para enfrentar o Trem-AP, no estádio Augusto Antunes, em Santana-AP, pela segunda rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Após empatar sem gols na estreia, em casa, contra o Imperatriz, o time paraense tenta somar sua primeira vitória e recuperar os pontos deixados em Augusto Corrêa. Inserida em um grupo marcado pelo equilíbrio, a equipe cruzmaltina entra em campo em um cenário onde os resultados da primeira rodada terminaram empatados. Além de Tuna e Imperatriz, Trem e Águia de Marabá também ficaram no empate, enquanto Oratório e Tocantinópolis ainda vão estrear na competição. O formato, com jogos em turno e returno, prevê dez rodadas nesta fase inicial. Para o confronto fora de casa, o técnico Robson Melo deve manter a base da equipe que iniciou a competição, mas pode promover mudanças no setor ofensivo. O atacante Debu surge como opção após boas entradas ao longo da estreia, enquanto Bilau também disputa espaço, em busca de maior eficiência no ataque. A tendência é de manutenção de Vinícius Paredão no gol, com Jayme e Túlio na criação e o experiente Paulo Rangel como referência no ataque. A equipe busca corrigir a falta de efetividade apresentada no primeiro jogo para conquistar um resultado positivo longe de Belém. Na rodada, outros dois jogos movimentaram o grupo: Tocantinópolis recebeu o Águia de Marabá no sábado (11), às 16h, no estádio Ribeirão, enquanto Imperatriz e Oratório se enfrentaram no mesmo dia, às 19h30, no Frei Epifânio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL BRASILEIRÃO Tuna busca primeira vitória fora de casa contra o Trem-AP pela Série D Equipe paraense tenta recuperar pontos perdidos na estreia em grupo marcado pelo equilíbrio 12.04.26 8h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 12.04.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão e os campeonatos alemão, espanhol, inglês e italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.04.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 NA BRONCA Renato dispara contra falhas e vê Vasco 'jogar fora' vitória em Belém Treinador diz que equipe teve tudo para vencer o Remo, mas vacilou no fim e deixou escapar pontos 11.04.26 19h56 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 12.04.26 7h00