Tuna busca primeira vitória fora de casa contra o Trem-AP pela Série D

A Tuna Luso volta a campo neste domingo (12), às 16h, para enfrentar o Trem-AP, no estádio Augusto Antunes, em Santana-AP, pela segunda rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Após empatar sem gols na estreia, em casa, contra o Imperatriz, o time paraense tenta somar sua primeira vitória e recuperar os pontos deixados em Augusto Corrêa.

Inserida em um grupo marcado pelo equilíbrio, a equipe cruzmaltina entra em campo em um cenário onde os resultados da primeira rodada terminaram empatados. Além de Tuna e Imperatriz, Trem e Águia de Marabá também ficaram no empate, enquanto Oratório e Tocantinópolis ainda vão estrear na competição. O formato, com jogos em turno e returno, prevê dez rodadas nesta fase inicial.

Para o confronto fora de casa, o técnico Robson Melo deve manter a base da equipe que iniciou a competição, mas pode promover mudanças no setor ofensivo. O atacante Debu surge como opção após boas entradas ao longo da estreia, enquanto Bilau também disputa espaço, em busca de maior eficiência no ataque.

A tendência é de manutenção de Vinícius Paredão no gol, com Jayme e Túlio na criação e o experiente Paulo Rangel como referência no ataque. A equipe busca corrigir a falta de efetividade apresentada no primeiro jogo para conquistar um resultado positivo longe de Belém.

Na rodada, outros dois jogos movimentaram o grupo: Tocantinópolis recebeu o Águia de Marabá no sábado (11), às 16h, no estádio Ribeirão, enquanto Imperatriz e Oratório se enfrentaram no mesmo dia, às 19h30, no Frei Epifânio.