Tuna anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu como reforço para a Série D

A Tuna anunciou na noite desta segunda-feira (2) a contratação do zagueiro Admilton Franco, de 32 anos. O jogador, que disputou o Parazão pelo Águia de Marabá, foi o primeiro de uma série de atletas que serão anunciados pela equipe cruzmaltina nos próximos dias.

Em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o técnico Josué Teixeira contou que já está fazendo a análise do elenco. Sem dizer quantos reforços a Lusa deve trazer para a Quartona, o treinador apontou quais posições devem ser reforçadas: "Já iniciamos o processo, vamos contratar zagueiros, laterais, volante e atacantes", disse.

Admilton é um jogador com bastante rodagem no cenário nacional. Revelado na base do Carajás, do Pará, o jogador já teve uma passagem pela Tuna Luso, em 2009, e pelo Paysandu, em 2010. Além disso, Admilton coleciona atuações por várias equipes cariocas, como Bonsucesso, Resende, Madureira, Tigres do Brasil, Macaé, Americano, Boa Vista e América.

Após ser goleada na quarta rodada da Série D, a Tuna vive uma crise. Em três jogos, a Águia do Souza tomou nove gols e marcou apenas um. O clube é lanterna do grupo A2 da Série D do Brasileirão, com zero pontos.

A Tuna Luso volta a campo no sábado (7), às 15h, contra o Fluminense-PI, no Estádio do Souza.