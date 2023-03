Treinador Antonio Conte pode ser demitido do Tottenham; veja possíveis substitutos

O técnico italiano Antonio Conte deve estar de saída do Tottenham, da Inglaterra. Informações de portais de notícias ingleses e uma viagem do treinador ao seu país natal aumentaram as especulações sobre a troca no comando técnico dos Spurs, após os recentes embates do treinador com a equipe.

Após o empate pelo placar de 3 a 3 contra o Southampton pela Premier League, Antonio Conte, que está no comando do clube há cerca de 16 meses, concedeu entrevista onde chamou seus jogadores de “egoístas” e afirmou que os atletas “não querem se ajudar”.

Atualmente o clube ocupa a quarta posição do campeonato, dois pontos à frente do Newcastle, quinto colocado, que tem dois jogos a menos. O Tottenham também foi eliminado da Champions League pelo Milan, após perder a primeira partida das oitavas de final do campeonato por 1x0 e não conseguir reverter o placar em um segundo jogo.

O técnico pode ser substituído por Mauricio Pochettino ou até mesmo por Thomas Tuchel, ambos sem emprego atualmente. O contrato de Conte termina em julho.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)