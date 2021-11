Tradição: Dupla Re-Pa tem bons resultados em torneios amistosos internacionais; veja

Remo e Paragominas foram convidados, na última terça-feira (16), a participarem de um torneio amistoso internacional na região da Andaluzia, na Espanha. Mesmo sendo incomuns no calendário do futebol paraense, clubes do estado tem geralmente conquistam bons resultados quando jogam fora do país. A equipe de O Liberal relembra alguns campeonatos internacionais disputados pela dupla Re-Pa.

Torneio Internacional de Caracas - 1950

O Torneio Internacional de Caracas foi organizado pela Asociación Nacional de Fútbol, entidade que regia o futebol venezuelano na época. Na ocasião, a competição contou com Remo e mais seis equipes - cinco delas locais e uma composta por um selecionado entre Venezuela e Espanha. No final, o Leão se sagrou o grande campeão, com cinco vitórias e uma derrota em seis jogos.

Torneio Triangular Brasil/ Suriname/ Guiana Francesa - 1953

A competição marcou a primeira vez que o Paysandu atuou fora do país. Além do Papão, a competição contava com equipes locais de Suriname e Guiana Francesa. No final, o Bicola conquistou o titulo.

Torneio de Tulon - 1994

A competição marca a primeira e, até então, unica vez que uma equipe paraense jogou em solo europeu. Na ocasião, o Remo foi o representante do Brasil em um torneio que contou com a seleção de Bucareste (ROM), Olympique Marseille (FRA) e Tulon (FRA). Nas semifinais, o Leão bateu os romenos, mas perderam a decisão para os donos da casa, nos pênaltis.

Torneio Internacional de Paramaribo - 2011

Essa foi a última vez que Remo e Paysandu saíram do país para uma competição. Na ocasião, Leão e Papão se enfrentaram no estádio Andre Kamperveen, em Paramaribo, capital do Suriname. O Bicola acabou levando o título após bater os azulinos por 6 a 5 nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo normal.

Veja outra participações da dupla Re-Pa em torneios internacionais

1940 - Excursão à Paramaribo - Remo campeão

1965 - Torneio Brasil/Suriname - Paysandu Campeão

1981- Taça Excursão à Caracas - Remo campeão

1981 - Taça Excursão à Paramaribo - Remo campeão

1984 - Torneio Internacional de Paramaribo - Remo campeão e Paysandu 3ª colocado

1999- Torneio Internacional de Paramaribo - Remo campeão