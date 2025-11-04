Tottenham x Copenhagen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Champions League

Tottenham x Copenhague disputam hoje, terça-feira (04/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tottenham x Copenhagen ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Tottenham registrou uma vitória de 1 a 0 sobre o Villarreal, um empate de 2 a 2 com o Bodo Glimt e um empate sem gols com Mônaco.

Já o Copenhagen passou por um empate de 2 a 2 com o Leverkusen, uma derrota de 2 a 0 para o Qarabag e por outra de 4 a 2 para o Borussia Dortmund.

VEJA MAIS

Tottenham x Copenhagen: prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Palhinha e Sarr; Kudus, Simons e Odobert; Richarlison. Técnico: Thomas Frank

Copenhague: Kotarski; Suzuki, Hatzidiakos, Garananga e Zague; Larsson, Lerager, Clem e Achouri; Moukoko e Elyounoussi. Técnico: Jacob Neestrup

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Copenhague

Champions League

Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 04 de novembro de 2025, 17h