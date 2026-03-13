Torino x Parma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Campeonato Italiano

Torino x Parma disputam hoje, sexta-feira (13/03), a 28° rodada do Campeonato Italiano. O jogo está programado para as 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Torino x Parma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Parma está em 12° lugar na Série A italiana e acumula 8 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 20 gols marcados e 32 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Italiano.

Já o Torino ocupa a 15° posição com 8 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 28 gols marcados e 49 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Torino x Parma: prováveis escalações

Torino: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata

Parma: Corvi; Troilo, Circati, Valenti; Del Prato, Sorensen, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino

FICHA TÉCNICA

Torino x Parma

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Turim, na Itália

Data/Horário: 13 de março de 2026, 16h45