Torcida Jovem do Flamengo é afastada dos estádios por dois anos

Decisão do Juizado Especial do Torcedor ocorreu após confusões em 31 de agosto; MP avalia condutas de organizadas do Vasco e Botafogo

Caio Maia
fonte

Torcida do Flamengo promete invadir o Mangueirão (Paula Reis / Flamengo)

O Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos determinou, nesta terça-feira (16), o afastamento da Torcida Jovem do Flamengo por dois anos. A medida foi tomada após episódios de violência registrados em 31 de agosto, com tumultos, roubos e invasões em ônibus e estações de trem no Rio de Janeiro.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), a decisão considerou relatórios do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe), que apontaram a participação de pessoas uniformizadas com as cores da torcida organizada.

MP reavalia acordos com torcidas organizadas

A organizada do Flamengo já havia sido suspensa em 2021, também por casos de violência. Neste ano, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) mediou um termo de ajustamento de conduta (TAC) com as agremiações, a Polícia Militar e a Justiça, permitindo o retorno dos torcedores. Porém, no primeiro jogo após a liberação, foram registrados novos conflitos.

De acordo com o Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor (Gaedest/MPRJ), acordos com torcidas que descumprirem o TAC serão revistos. As condutas da Força Jovem do Vasco e da Fúria Jovem do Botafogo já estão sob análise.

Casos recentes de violência investigados

No dia 11 de setembro, um torcedor do Vasco foi baleado e morto em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio. A Polícia Civil investiga a participação de membros da Torcida Jovem do Flamengo nesse crime.

Dois dias depois, outro homem morreu durante uma briga entre torcedores do Botafogo, nas proximidades do estádio Nilton Santos. Esses episódios também são mencionados em relatórios do Bepe enviados à Justiça.

