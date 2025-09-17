Torcida Jovem do Flamengo é afastada dos estádios por dois anos Decisão do Juizado Especial do Torcedor ocorreu após confusões em 31 de agosto; MP avalia condutas de organizadas do Vasco e Botafogo Caio Maia 17.09.25 10h28 Torcida do Flamengo promete invadir o Mangueirão (Paula Reis / Flamengo) O Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos determinou, nesta terça-feira (16), o afastamento da Torcida Jovem do Flamengo por dois anos. A medida foi tomada após episódios de violência registrados em 31 de agosto, com tumultos, roubos e invasões em ônibus e estações de trem no Rio de Janeiro. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), a decisão considerou relatórios do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe), que apontaram a participação de pessoas uniformizadas com as cores da torcida organizada. MP reavalia acordos com torcidas organizadas A organizada do Flamengo já havia sido suspensa em 2021, também por casos de violência. Neste ano, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) mediou um termo de ajustamento de conduta (TAC) com as agremiações, a Polícia Militar e a Justiça, permitindo o retorno dos torcedores. Porém, no primeiro jogo após a liberação, foram registrados novos conflitos. De acordo com o Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor (Gaedest/MPRJ), acordos com torcidas que descumprirem o TAC serão revistos. As condutas da Força Jovem do Vasco e da Fúria Jovem do Botafogo já estão sob análise. Casos recentes de violência investigados No dia 11 de setembro, um torcedor do Vasco foi baleado e morto em Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio. A Polícia Civil investiga a participação de membros da Torcida Jovem do Flamengo nesse crime. Dois dias depois, outro homem morreu durante uma briga entre torcedores do Botafogo, nas proximidades do estádio Nilton Santos. Esses episódios também são mencionados em relatórios do Bepe enviados à Justiça. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Torcida Jovem do Flamengo é afastada dos estádios por dois anos Decisão do Juizado Especial do Torcedor ocorreu após confusões em 31 de agosto; MP avalia condutas de organizadas do Vasco e Botafogo 17.09.25 10h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira 17.09.25 7h00 FUTEBOL E FÉ Vasco faz história e lança camisa do Círio de Nazaré 2025 em Belém Cruz-maltino é o primeiro clube fora do Pará a integrar a homenagem à padroeira do Pará 16.09.25 21h33 CHAPÉU Presidente da Tuna diz que outro clube contratou técnico com quem o time negociava Presente no lançamento das camisas especiais do Círio, Miltoniel Santos admite frustração pela eliminação na Série D, promete elenco mais competitivo e confirma início das reformas no Souza até o fim de outubro 16.09.25 20h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu 17.09.25 9h09 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira 17.09.25 7h00 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56 CÍRIO 2025 Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda 16.09.25 22h09